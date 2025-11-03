MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Yeni memur ve memur emekli maaşı zam oranı ne kadar oldu? Polis, Öğretmen, Hemşire zam tablosu

Memur ve emeklilerin maaş zammı için belirleyici olacak enflasyon farkı merak konusu oldu. Ekim 2025 enflasyon verileri açıklanmadan önce, temmuzdan bu yana biriken oranlar yeni yıl zammının ipuçlarını veriyor. 2026 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte beklentiler...
Yeni yıl yaklaşırken memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. 4 aylık enflasyon farkı için gözler TÜİK verilerine çevrilmiş durumda. Peki 2026’da memur ve emekliler ne kadar zam alacak, maaşlar ne kadar olacak?
MEMUR 4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur ve memur emeklisi 4 aylık enflasyon farkı 3 Kasım'da netleşecek. TÜİK tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verisinin ardından Memur ve memur emeklisi için 4 aylık enflasyon farkı ve kesinleşen zam oranı netleşecek. Kesinleşen 3 aylık zam oranına göre memur ve memur emeklisi için kesinleşen zam oranı % 13,64 olarak hesaplandı.
MEMUR MAAŞ ZAM ORANI ENFLASYON FARKI TAHMİNİ
2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlandı. Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken gelecek yıl sonu hedefi yüzde 16 oldu.
Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekimde aylık enflasyonun %2,34 olması bekleniyor. İlgili ankette kasımda enflasyonun %1,55, aralık ayında ise %1,14 olması beklenmekte.
Ankette yıl sonu enflasyon tahmini ise %31,77 olarak revize edildi. Bir önceki Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon öngörüsü %29,86 seviyesindeydi.