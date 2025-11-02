En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz emekli maaş zammına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "16,5 milyon emeklimizden 4 milyon 10 bin emeklimiz halen en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL almaktadır. Bu sebepten dolayı kök aylığı ek ödeme dahil 14.845 TL’nin altında olanlar için sıfır zam riski halen devam ettiğinden ötürü bu gruptaki emeklilerimize de geçmiş dönemdeki maaş politikası tekrarlanırsa yukarıdaki iki enflasyon verisi üzerinden %12,71 ile %13,14’lük artışlar yapılabilir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 19.026 TL ile 19.099 TL civarına taşınacaktır.”