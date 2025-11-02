Yıl sonunda verilecek emekli ve memur maaşları için kritik rol oynayan ekim enflasyonu, 3 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, emeklilerin alacağı zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Memur ve memur emeklileri, ocak ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 11 toplu sözleşme zammı da alacak. Peki SSK, Bağkur, memur emeklisi ve memur maaşları ocak ayında ne olur? En düşük emekli maaşı için öngörüler neler? İşte haberin detayları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verisi, bir önceki ayda Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2025 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,29 artış ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.
2026 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca emeklinin maaş artışını belirleyecek 6 aylık enflasyon döneminde 4 veri tamamlanmak üzere. Şimdiye kadar açıklanan rakamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,5’lik artış oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim ayı enflasyon verisiyle birlikte Ocak 2026 zammı büyük ölçüde netleşecek.
Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,34 olarak tahmin edildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2025’in ikinci yarısında enflasyon oranı yüzde 12,94 olacak. Bu oran taban aylığa da yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 65 liraya çıkacak.
AA Finans’ın 28 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankette, Ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,69 oldu. Buna göre, 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31,93 olarak hesaplandı. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13,08 olacak. Taban maaşa yansıtılması halinde en düşük emekli aylığı 19 bin 89 liraya ulaşacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz emekli maaş zammına ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "16,5 milyon emeklimizden 4 milyon 10 bin emeklimiz halen en düşük emekli aylığı olan 16.881 TL almaktadır. Bu sebepten dolayı kök aylığı ek ödeme dahil 14.845 TL’nin altında olanlar için sıfır zam riski halen devam ettiğinden ötürü bu gruptaki emeklilerimize de geçmiş dönemdeki maaş politikası tekrarlanırsa yukarıdaki iki enflasyon verisi üzerinden %12,71 ile %13,14’lük artışlar yapılabilir. Bu durumda en düşük emekli aylığı 19.026 TL ile 19.099 TL civarına taşınacaktır.”