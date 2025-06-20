Memur zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? 5 Aylık enflasyon farkıyla memur maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için %6 ikinci yarıyılı için ise %5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Mayıs itibarıyla memur ve memur emeklilerine kesinleşen zam farkı %14 oldu. Haziran ayı için dörtlü tahmin formülünü burada da çalıştırabiliriz.