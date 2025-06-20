Memur zammı 2025 Temmuz'da ne kadar olacak? 5 Aylık enflasyon farkıyla memur maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

Temmuz ayına yaklaşırken memur maaşlarına yapılacak zam oranı gündemdeki yerini koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık fark belli oldu. Gözler şimdi Haziran ayı enflasyonuna çevrildi. Son verinin açıklanmasının ardından memurların alacağı toplam zam netleşecek. Peki, 2025 Temmuz ayında memur maaşı zammı yüzde kaç olacak?
Memur maaşlarında Temmuz artışı için geri sayım başladı. Ocak-Haziran dönemine ait enflasyon oranı zam oranının belirlenmesinde doğrudan etkili olacak. Beş aylık veriler üzerinden yapılan tahminlere göre, memur zammı çift haneye ulaştı. Peki, 2025 Temmuz memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte tahmini oranlar ve güncel beklentiler…
5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme devreye giriyor. 7.dönem toplu sözleşmesinde 2025 ilk yarıyılı için %6 ikinci yarıyılı için ise %5 üzerinden anlaşma sağlanmıştı. Mayıs itibarıyla memur ve memur emeklilerine kesinleşen zam farkı %14 oldu. Haziran ayı için dörtlü tahmin formülünü burada da çalıştırabiliriz.
MEMUR ZAMMI 2025 TEMMUZ TAHMİNLERİ
Haziran ayı enflasyonu %0,50 olursa memur ve memur emeklisine zam oranı %14,58 olacaktır.
Haziran ayı enflasyonu %1,00 olursa 2025’in ilk yarıyılı için memur ve memur emeklisine zam oranı %15,14 olacaktır.
Haziran ayı enflasyonu %1,50 olursa zam oranı %15,71 çıkacaktır. Eğer haziran ayı enflasyonu %2,00 olursa zam farkı %16,28 olacaktır.