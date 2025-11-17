MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI: Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yeni toplantı takvimi yayımlandı. Ekim ayında açıklanan faiz kararının ardından gözler Kasım, Aralık ve Ocak aylarında yapılacak yeni toplantılara çevrildi. Peki, TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte 2025 yılı PPK takvimi…
TCMB’nin para politikası adımlarını belirleyen Para Politikası Kurulu toplantılarının 2025 takvimi belli oldu. Son olarak Ekim ayında faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, bir sonraki toplantısını Kasım ayında gerçekleştirecek. Kasım, Aralık ve Ocak ayı faiz kararları için geri sayım başladı. İşte merak edilen tarihler…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Sıradaki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde düzenlenecek.
MERKEZ BANKASI'NIN EN SON (EKİM) FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirmiştir.
TCMB TOPLANTI TAKVİMİ
22 Ocak 2026
12 Mart 2026