MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, dolar, altın, borsa ve mevduat faizleri üzerinde belirleyici olacak. Küresel ekonomik gelişmeler ve enflasyon verileri dikkate alınarak belirlenecek faiz oranı, piyasalar tarafından yakından izleniyor. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte yapılacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı toplantısı 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını 11 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te duyurdu. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti.