MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025 EKİM AYI: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

10:1521/10/2025, Salı
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kapsamında yılın en kritik kararlarından birine hazırlanıyor. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen faiz oranı kararı öncesinde, piyasalarda beklentiler şekillenmeye başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler hangi yönde?

inans çevreleri, gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararına çevirdi. Enflasyonla mücadele sürecinde kritik öneme sahip bu toplantıda alınacak karar, dolar kuru, borsa ve altın fiyatları üzerinde de belirleyici olacak. Uzmanlar, son veriler ışığında Merkez Bankası’nın politika faizinde olası adımlarını değerlendiriyor. Peki, TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, piyasaların beklentisi ne yönde?

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kritik faiz toplantısını 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak karar ve belirlenen faiz oranı ise saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

TCMB FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaklaşan toplantısında faiz oranlarını 200 baz puan düşürmesini bekliyor. Analistler, olası faiz indiriminin kredi maliyetlerinden yatırım kararlarına kadar ekonominin farklı alanlarında etkili olacağını vurguluyor.

2025 YILI TCMB PPK TOPLANTI TARİHLERİ

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

Bu tarihlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek faiz ve para politikası kararlarını açıklayacak.

