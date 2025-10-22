MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

inans çevreleri, gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararına çevirdi. Enflasyonla mücadele sürecinde kritik öneme sahip bu toplantıda alınacak karar, dolar kuru, borsa ve altın fiyatları üzerinde de belirleyici olacak. Uzmanlar, son veriler ışığında Merkez Bankası’nın politika faizinde olası adımlarını değerlendiriyor. Peki, TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak, piyasaların beklentisi ne yönde?