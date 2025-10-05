Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

16:055/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklik, kredi ve mevduat faizlerini doğrudan etkileyecek. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararı için gözler PPK toplantısına çevrildi. Piyasalar, kredi ve mevduat faizlerini etkileyecek yeni kararın açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, TCMB faiz kararı hangi gün açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

2025 yılı için açıklanan takvime göre TCMB’nin Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'da açıklanacak.

SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

#Merkez Bankası
#Merkez Bankası Faiz
#Merkez Bankası Faiz Kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında 7 haftalık yükseliş: Altında yeni hedef 4.000 dolar mı? Emtia piyasalarında son durum ne? İşte uzmanların yorumu