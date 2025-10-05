MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON AÇIKLAMALAR: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak karar, piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Faiz oranlarındaki olası değişiklik, kredi ve mevduat faizlerini doğrudan etkileyecek. Peki, TCMB ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2 /4 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN? 2025 yılı için açıklanan takvime göre TCMB’nin Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 14.00'da açıklanacak.

3 /4 SON FAİZ KARARI NE OLDU? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü duyurdu.