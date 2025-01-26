Sağlık muayenelerinde alınacak katılım ücretlerine artış yapıldı. Devlet hastanelerinde katılım payı 20 lira olurken, şehir hastanelerinde ise 45 liraya çıkarıldı. Düzenleme geriye dönük olarak 15 Ocak’tan itibaren geçerli olacak. İşte detaylar.
Hekim ve diş hekimi muayenesi için alınacak katılım payı miktarları belli oldu. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki muayene katılım payı miktarı ne kadar oldu? İşte 2025 muayene katılım payı ücretleri.
Muayene katılım payı ücretleri 2025 ne kadar oldu?
“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmamasına devam edilecek.
Devlet hastanelerinde 6 lira olan katılım payı 20 lirayı çıkarılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, ‘üçüncü basamak hastane’ olarak nitelendirilen bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 45 lira katılım payı alınacak.
Bu sınıfa şehir hastaneleri de dahil oluyor. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bugüne kadar 7 TL katkı payı alınıyordu.
İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı olaraksa 50 lira tahsil edilecek.
Aile hekimlerinde uygulanacak katılım payı ne kadar olacak?
Aile hekimlerinden, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilerek yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı yüzde 50 oranında azaltılarak tahsil edilecek.