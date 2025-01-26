Devlet hastanelerinde 6 lira olan katılım payı 20 lirayı çıkarılırken, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde, ‘üçüncü basamak hastane’ olarak nitelendirilen bakanlığa bağlı hastanelerde, diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversite hastanelerinde, tıp fakülteleri bulunan devlet ya da vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise 45 lira katılım payı alınacak.