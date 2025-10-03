Muğla’nın kıyı bölgelerinde yer alan Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Özellikle Ortaca’da yağışlar, günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Birçok cadde ve sokak, yağmur suları ile doldu ve araçlar yollarda mahsur kaldı. Yollar göle döndü, vatandaş botla ilerlediler. Esnaf dükkanlarında mahsur kaldı.

1 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından Ortaca ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ile sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar, zor anar yaşadı.

2 /6 Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti. Meteoroloji tahminlerine göre; sağanağın ve denizlerdeki fırtınanın sürmesi bekleniyor.

3 /6 Muğla’nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bir saat süren şiddetli yağmurun ardından yollar suyla doldu, vatandaşlar botlarla ilerlemek zorunda kaldı.

4 /6 “Fethiye’nin en işlek caddelerinden biri tamamen su altında kaldı. Sokaklarda vatandaşlar botlarla geziniyor. Benim bulunduğum noktada su belime kadar yükselmiş durumda. İş yerleri, kafeler ve pastaneler tamamen sular altında. Esnaf dükkânlarının kapılarını tutarak suyun içeri girmesini engellemeye çalışıyor.”



5 /6 Su baskınının en yoğun yaşandığı bölgede bir kafede masa ve sandalyeler suya gömülürken, pastanelerdeki ürünler de tamamen kullanılamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar çareyi masaların ve dolapların üzerine çıkarak beklemekte buldu.