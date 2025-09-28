Next Sosyal nasıl indirilir? Next hesap açma kayıt olma ve giriş Linki

Next Sosyal Özellikleri Neler?

Next Sosyal , kullanıcı verilerini Türkiye'de tutarak veri güvenliği ve dijital özgürlük vaat etmektedir. Ayrıca, platforma entegre edilmiş "T3AI" adında bir yapay zeka robotu bulunmaktadır. "Ahlaklı yapay zeka" vizyonuyla geliştirilen bu robot, kullanıcı etiketlerine yanıt verebiliyor ve çok dilli içerikleri anlayabiliyor. Reklamsız bir deneyim sunmayı hedefleyen platform, gerçek zamanlı etkileşim ve gerçek insanlar prensibini ön planda tutmaktadır. Platfroma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresi üzerinden üye olarak giriş yapmak mümkün.