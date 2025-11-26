Norm güncellemesi yapılacak mı? 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, “24 Kasım'da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak. Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız.” dedi. Peki ek öğretmen ataması yapılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. 15 bin atamasından sonra norm güncellemelerinin yapılacağını dile getiren Bakan Yusuf Tekin, 10 bin yeni öğretmen atama takvimini de açıkladı. Peki 10 bin öğretmen ataması ne zaman olacak, branş dağılımı açıklandı mı?
Norm güncellemeleri yapılacak mı, ne zaman?
Bakan Yusuf Tekin’in öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Norm güncelleme takvimimiz kasım ayı. 24 Kasım'da yaptığımız 15 bin atamasından sonra norm güncellemeleri yapılacak.
10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı içerisinde 10 bin öğretmen atamasına ilişkin ihtiyaç duyduğumuz alanlar baz alınarak branş dağılımını açıklarız.
Yeni norm güncellemesi yapmadık ama son atamamızda en çok atama yapılan 5 branş sınıf öğretmenliği, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi, okul öncesi ve İngilizce."
Ek öğretmen ataması yapılacak mı?
Ek öğretmen atama taleplerine ilişkin de Bakan Tekin, "Ek atama, mevzuat açısından mümkün değil. Şimdi 2024 yılında yapılan KPSS'ye ilişkin ek atama isteniyor. Yani 2024'te sınav yapıldı, 2025'te başka bir sınav yapıldı. Bizim, 2024'te yapılan sınavla şimdi bir atama yapmamız hukuki açıdan mümkün değil." ifadelerini kullandı.
2026'da kaç öğretmen atanacak?
2026 branşları için konuşan Bakan Tekin, öğretmen atamaları hakkında, "Yazılım ile belirleniyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu:
Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye genelinde kaç saat ders varsa, buna göre ihtiyaç belirleniyor. Kaç öğretmene ihtiyaç var, ders saatleri karşılığında hesaplanıyor ve teknik olarak bir program veya yazılım ile bu belirleniyor. Seneye atanacak öğretmen sayısı belli."