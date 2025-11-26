Norm güncellemesi yapılacak mı? 10 bin öğretmen ataması branş dağılımı ne zaman açıklanacak?

2026'da kaç öğretmen atanacak?

2026 branşları için konuşan Bakan Tekin, öğretmen atamaları hakkında, "Yazılım ile belirleniyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu:

Örneğin Türk Dili ve Edebiyatı dersinden Türkiye genelinde kaç saat ders varsa, buna göre ihtiyaç belirleniyor. Kaç öğretmene ihtiyaç var, ders saatleri karşılığında hesaplanıyor ve teknik olarak bir program veya yazılım ile bu belirleniyor. Seneye atanacak öğretmen sayısı belli."