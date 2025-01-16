Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Peki ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Peki 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için yardım yapılacak mı?
Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?
1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.
1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ne kadar ödeme yapılacak?
Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.
Doğum yardımı kimin hesabına yatacak?
Doğum yardımı annenin hesabına yatırılacak. Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.
Doğum yardımları çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?
Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.
Doğum yardımı alma şartları var mı?
Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.