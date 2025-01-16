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1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için ödeme yapılacak mı?

1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için ödeme yapılacak mı?

17:1616/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Doğum yardımı hangi tarihden sonrası için geçerli?</p>
Doğum yardımı hangi tarihden sonrası için geçerli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Peki ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından hayata geçirilecek yeni çalışmalar kapsamında 1 Ocak 2025'ten itibaren doğan birinci çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı yapılacak. Peki 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için yardım yapılacak mı?

Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?

1 Ocak 2025'ten önce doğan çocuklar için yardım yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ne kadar ödeme yapılacak?

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

Doğum yardımı kimin hesabına yatacak?

Doğum yardımı annenin hesabına yatırılacak. Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

Doğum yardımları çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?

Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

Doğum yardımı alma şartları var mı?

Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.

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