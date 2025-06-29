Özel güvenlik görevlisi adayları ve yenileme eğitimi alacaklar için heyecan dorukta! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek olan ÖGG sınavı, bugün yapılıyor. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte ÖGG 115. Temel Eğitim sınav saati.