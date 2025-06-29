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ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?

ÖGG sınavı saat kaçta başlayacak sınav kaçta bitecek?

10:0129/06/2025, Pazar
Nihayet Dergi
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<p>2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim sınav saati</p><p><br></p>
2025 ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim sınav saati

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı bu hafta sonu yapılacak. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ÖGG sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Peki ÖGG sınavı saat kaçta bitecek? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı sınav süresi.

Özel güvenlik görevlisi adayları ve yenileme eğitimi alacaklar için heyecan dorukta! Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek olan ÖGG sınavı, bugün yapılıyor. Peki, "ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte ÖGG 115. Temel Eğitim sınav saati.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAVI KAÇTA BİTECEK SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU SORULACAK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır.

Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

ÖGG SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

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