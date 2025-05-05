Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular sona erdi. Atanacak öğretmen adayları MEB tarafından sözlü sınava tabi tutulacak. Öğretmen alımı için başvuran adaylar, "15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.
15 bin sözleşmeli öğretmenliğe atama başvurusu 21 Nisan-5 Mayıs'ta tarihleri arasında alındı. MEB öğretmen ataması başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları için nefesler tutuldu. Peki MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 15 bin öğretmen ataması başvuru sonuçları sorgulama 2025.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB'in yayımladığı, 15 bin sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusuna göre, 21 Nisan'da başlayan ve 5 Mayıs'ta saat 16.00'ya kadar sürecek başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs'ta "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Buna göre; 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 7 Mayıs'ta açıklanacak.
ÖĞRETMEN ATAMA NASIL YAPILACAK?
Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanlarına KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlara ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları durumunda başvuruda bulunabilecek ve bu kapsamda başvurular, KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek.
ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce duyurulacak.
MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise 13 Temmuz'da yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin başvuru duyurusu ile branş bazında kontenjan dağılımları yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.