MEB tarafından yapılan açıklama ile bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. 2024 KPSS puan türüne göre 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı duyurulurken 10 bin atamanın ise AGS sonuçlarının ardından duyurulacağı açıklanmıştı. MEB AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Peki 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Başvurular ne zaman alınacak?