Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı AGS (Akademi Giriş Sınavı) kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen ataması için hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmen adaylarının merakla beklediği atama sürecinde en çok araştırılan konuların başında AGS kontenjanları, branş dağılımı ve başvuru takvimi geliyor. MEB AGS 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
MEB tarafından yapılan açıklama ile bu yıl içerisinde 25 bin öğretmen ataması yapılacağı duyurulmuştu. 2024 KPSS puan türüne göre 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı duyurulurken 10 bin atamanın ise AGS sonuçlarının ardından duyurulacağı açıklanmıştı. MEB AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. Peki 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Başvurular ne zaman alınacak?
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen atamasına ilişkin kadro ve branş dağılımı henüz açıklanmadı. Kısa süre içerisinde MEB tarafından AGS kapsamında yapılacak alımın kadro ve branş dağılımı ve atama takviminin duyurulması bekleniyor.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI KAPSAMINDA EN FAZLA ALIM YAPILAN BRANŞLAR!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında Sınıf Öğretmenliği 4378, Özel Eğitim Öğretmenliği 3087, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 1802, Okul Öncesi Öğretmenliği 1321, İngilizce Öğretmenliği için 757 kadro açıklanmıştı. En az alımın yapıldığı Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Almanca, Arapça öğretmenliği yer almıştı.
GÖZLER EYLÜL AYINDA
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AGS 10 bin öğretmen alımının başvuru takviminin Eylül ayına kadar duyurulması bekleniyor.
Atama takvimi ile birlikte öğretmen alımına ilişkin branş dağılımı da belli olacak. Geçtiğimiz atama döneminde okul öncesi, özel eğitim, sınıf öğretmenliği ile birlikte din kültürü ve ahlak bilgisi gibi branşlara ağırlık verilmişti.