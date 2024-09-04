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Osman Müftüoğlu su tüketimini artırmanın 6 pratik yolunu paylaştı

13:34 - 4/09/2024 Wednesday
Yeni Şafak

Su içmek gün içerisinde ihmal edilen bir konudur. Yeterli su alımı, vücutta su dengesini korur ve dehidrasyon riskini azaltır. Yeterli su tüketimi, sindirim sistemini düzenler ve sindirim sürecini kolaylaştırır. Sağlıklı yaşama dair önemli ipuçlarına değinen Prof. Dr. Osman Müftüoğlu su içme alışkanlığını kazanmanın 6 önemli yolunu paylaştı.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu su içme alışkanlığını artıracak yolları sosyal medya hesabından paylaştı. Su tüketimi nasıl artırılır?

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1) Uyandıktan sonra 2 bardak su içmek organları harekete geçirir.

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2) Antrenman esnasında 1.5 litre su için.

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3) Duştan önce 1 bardak su içerek kan basıncını düşür.

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4) Öğle yemeğinden sonra 1 bardak su iç.

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5 ) Yorgun hissettiğinde 1 bardak su iç.

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6) Uyumadan önce 1 bardak su içmek kan dolaşımını hızlandırır.

#osman müftüoğlu
#su içmek
#su tüketimi
#günlük su tüketimi
#su içme alışkanlığı
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