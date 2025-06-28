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ÖTV oranları sil baştan değişiyor: Araba fiyatları araştırılırken "tam zamanı" diyerek açıkladı

ÖTV oranları sil baştan değişiyor: Araba fiyatları araştırılırken "tam zamanı" diyerek açıkladı

12:2028/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Araç almayı düşünenler için kritik uyarı. TBMM'de kabul edilen yeni ÖTV düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatlarına 150 bin TL'ye varan zam beklentisi doğdu. Uzmanlar “Fiyatlar patlamadan son fırsat” derken, ikinci el piyasasında da büyük bir hareketlilik öngörülüyor. Şimdi almak mı, beklemek mi? İşte cevabı…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda motorlu taşıtlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahına yönelik yeni bir düzenleme kabul edildi. Yeni yasa ile birlikte motor silindir hacmi ve elektrikli motor gücüne göre ÖTV oranları yeniden düzenlenecek.


ARABADA FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR MU?

Yeni düzenlemenin ardından birçok vatandaş, araç fiyatlarının artıp artmayacağını sorgulamaya başladı. Otomotiv ve Oto Galericileri Federasyonu (OTOFED) Genel Başkanı Hasip Akfırat, “ÖTV oranlarının %45’ten %80’e yükseltilmesi, giriş segmenti dahil birçok aracın fiyatını artıracak” açıklamasında bulundu.



Örnek olarak, 1.6 litre benzinli SUV sınıfındaki bir aracın fiyatının 150 bin ila 300 bin TL arası artabileceği öngörülüyor. Ancak bu fiyat değişiklikleri, distribütörlerin stoklarına ve fiyat politikalarına göre farklılık gösterebilir.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE OLACAK?

Sıfır araç satışlarında kısa vadede durgunluk yaşanabileceği öngörülürken, ikinci el araç piyasasında hareketlenme bekleniyor. Düşük motor hacimli araçlara talebin artması muhtemel.


“ARAÇ ALMAK İÇİN ŞİMDİ TAM ZAMANI”

Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş ise piyasada oluşabilecek “fiyatlar artacak” algısına dikkat çekerek şu ifadeyi kullandı:

“Şu an araç almak için en uygun zaman. Fiyatlar makul seviyelerde. ÖTV’den dolayı sadece pikap türü araçlarda artış bekliyoruz.”


#ÖTV
#araba fiyatları
#ÖTV matrah değişikliği
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