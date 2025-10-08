Özel Güvenlik sınavı ne zaman yapılacak? 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi ÖGG sınav tarihi ve saati belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü gerçekleştirilen Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, 100 soruluk test için 120 dakika süre verilecek. Silahlı adaylar ise bu 100 soruya ek olarak 25 adet silah bilgisi sorusu yanıtlayacak. Peki ÖGG sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek, sınav süresi kaç dakika? İşte ÖGG sınav takvimi.
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman, sınav saat kaçta başlayacak?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.
ÖGG sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavın soru ve cevap anahtarları 21.10.2025 tarihinde yayınlanacak.
22-24.10.2025 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. 31.10.2025 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.
Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları 07.11.2025 tarihinde açıklanması bekleniyor.
10-12.11.2025 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır. 13.11.2025 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.
Özel Güvenlik sınavı puan hesaplaması nasıl yapılacak?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.