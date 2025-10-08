Özgürlük Filosunda bulunan milletvekilleri kim, hangi partiden?

Bebek katili İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri, uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi. Özgürlük Filosu’ndaki üç Türk milletvekili İsrail tarafından alıkonuldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milletvekillerimize zarar gelirse hesabını verirsiniz.” açıklamasında bulundu. Peki Özgürlük Filosu'nda bulunan milletvekilleri kim, hangi partiden? İşte terör devleti İsrail tarafından alıkonulan milletvekilleri.
Kurtulmuş, "TBMM üyesi olan arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse hesabını dünya kamuoyu önünde verecek olan sizsiniz. İsrail, artık bunlar bardağı taşıran damlalardır. Türkiye'nin şerefli ve kahraman milletvekillerini en kısa sürede Türkiye'ye iade etmek için işlemlerinizi hızlandırın" dedi.
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yolcular arasında yer alıyordu.
Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "İsrail ordusunun uluslararası sularda bir kez daha barbarlık ve korsanlık yaptığını" bildirdi.
İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.
Songür, İsrail'in bu sabah saatlerindeki müdahalesi sonrası yaptığı açıklamada, Gazze'ye yol alan Vicdan gemisinin ikinci kez saldırıya uğradığını belirterek, "İsrailli korsanlar vicdan gemisine hukuksuz bir şekilde saldırdı ve bu ikinci saldırısı. Daha önce Vicdan (gemisi), Malta açıklarında ilerlerken Avrupa'nın ortasında yine İsrailli korsanların dron saldırısına uğramıştı ve gemi neredeyse batma tehlikesi yaşamıştı. Aylarca Vicdan gemisini onarmak için uğraştık." dedi.
İsrail'in suç işlemeye devam ettiğini aktaran Songür, "Yani şu an İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarının yanında bir de uluslararası sularda işlediği korsanlık suçu, barbarlık suçu bulunuyor." ifadelerini kullandı.