Özgürlük Filosunda bulunan milletvekilleri kim, hangi partiden?

Uluslararası Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) Türkiye temsilcisi ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, "İsrail ordusunun uluslararası sularda bir kez daha barbarlık ve korsanlık yaptığını" bildirdi.

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirdi.