ÖZYES kayıtları ne zaman yapılacak?

Yerleştirme sonucunda bir programa hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 23 – 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreci yalnızca resmi iş günleri ve mesai saatlerinde yapılacak. Bu nedenle adayların belirtilen süreyi kaçırmadan yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.