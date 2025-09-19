Yeni Şafak
ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı: Kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı: Kayıt işlemleri ne zaman yapılacak?

15:5319/09/2025, Cuma
Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra 11-18 Eylül tarihleri arasında 2025-ÖZYES tercihleri yapılmıştı. ÖSYM son dakika duyurusuna göre, Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Peki ÖZYES kayıtları ne zaman yapılacak?

ÖSYM, (2025-ÖZYES) Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı sonuçlarını 8 Eylül 2025, saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açılmıştı. Sonuçların ilan edilmesi ardından tercih süreci 11 Eylül 2025 tarihinde başladı. Adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler ÖSYM sonuçlarına çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve ÖZYES yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖZYES tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama işlemleri, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖZYES kayıtları ne zaman yapılacak?

Yerleştirme sonucunda bir programa hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, ilgili üniversiteler tarafından 23 – 29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt süreci yalnızca resmi iş günleri ve mesai saatlerinde yapılacak. Bu nedenle adayların belirtilen süreyi kaçırmadan yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor.

