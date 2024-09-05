PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) ve POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) 2024 sınav sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. Adaylar, bu önemli sınavların sonuçlarına erişim sağlayarak, polislik hayallerine bir adım daha yaklaşmış oldular. İşte PMYO ve POMEM sonuçları sorgulama ekranı.

1 / 6 Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan resmi duyuru ile 2024 yılı PMYO ve POMEM sınav sonuçları ilan edildi. Bu önemli gelişme, adayların uzun süredir beklediği müjdeyi getirmiş oldu. İşte Polis Akademisi PMYO ve POMEM eğitim sonu sınav sonuçları sorgulama ekranı...

2 / 6 PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulu) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 2024 sınavlarının sonuçları ilan edildi. Yapılan açıklamada,"02 Eylül 2024 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılan PMYO ve POMEM Eğitim Sonu Sınav sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. " denildi.

3 / 6 Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada; "Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 19/A maddesinin 1’inci fıkrasında bulunan “Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.”



4 / 6 ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Eğitim Sonu Sınavı başlıklı 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasında bulunan “POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

5 / 6 Yapılacak sınavın usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” hükümleri amirdir. Amir hükümler gereğince Polis Meslek Yüksekokulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden çeşitli sebeplerle işlemleri tamamlanan öğrenciler (disiplin, sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararıyla dönen vb.) 02 Eylül 2024 tarihinde sınava tabi tutulmuştur.