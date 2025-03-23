Ramazan bayramına sayılı günler kala, emekliler bayram ikramiyelerinde son durumu merak ediyor. İkramiyelerin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılma teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda onaylanmıştı. Bu hafta düzenlenecek olan Meclis Genel Kurul toplantısı ile karar netleşecek ve kanun teklifi yürürlüğe girmiş olacak. Emeklilere Ramazan bayramı için 3 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılacak, bin liralık fark ise hafta içerisinde hesaplara geçecek. İşte 2025 emekli ikramiyeleri ödeme takvimi.
Meclis Genel Kurulu'nda gündem maddeleri yaşanan tartışmalar nedeniyle görüşülemeyerek ertelendi. Bu hafta toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'nda torba yasanın tüm detaylarının netleşmesi bekleniyor. Emekli vatandaşların Ramazan bayramı ikramiye ödemelerinde de detaylar belli olmaya başladı. 3 bin liralık bayram ikramiyesinin bin liralık fark ödemelerinin de bayramdan önce hesaplar geçmesi bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ramazan bayramı için emeklilere ödenecek ikramiyelerin detayları belli oldu. Emekli ikramiyesini içeren yasa teklifi görüşmeleri bu hafta yapılacak. 27 Mart tarihine kadar yasalaşmasına kesin gözüyle bakılırken, 24 Mart'ta başlaması beklenen ikramiye ödemeleri 3 bin lira üzerinden yapılacak. Teklifin TBMM Genel Kurul'dan geçerek yasalaştığı gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onanarak, Resmi Gazete'de yayımlanacağı bildirildi.
Bu işlemin ardından ikramiyelerine 3 bin lira üzerinden alan emeklilere 1.000'er liralık fark ödemesi yapılacak. Teklifin yasalaşması durumunda farklar 28 Mart'ta hesaplara geçilecek.
SGK'DAN İKRAMİYE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
SGK, sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart tarihinden itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu.
SSK(4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17,18,19 olan vatandaşlar 24 Mart'ta, 20,21,22 olan vatandaşlar 25 Mart'ta, 23,24,25,26 olan vatandaşlar 26 Mart'ta, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alan vatandaşlar 27 Mart'ta ve Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıkları ile 28 Mart tarihinde 3 bin TL olan bayram ikramiyelerin hesaba yatırılacağı kaydedildi.
Ayrıca, bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması takdirde en kısa sürede fark tutarlarının ödenmesinin de gerçekleşeceği paylaşıldı.
Meclis ne zaman toplanacak?
Meclis Genel Kurulun’nda yapılan yoklamada yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.
Emekli bayram ikramiyesi kimlere ödenir?
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.