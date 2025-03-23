SGK'DAN İKRAMİYE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA





SGK, sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart tarihinden itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu.





SSK(4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü 17,18,19 olan vatandaşlar 24 Mart'ta, 20,21,22 olan vatandaşlar 25 Mart'ta, 23,24,25,26 olan vatandaşlar 26 Mart'ta, Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alan vatandaşlar 27 Mart'ta ve Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıkları ile 28 Mart tarihinde 3 bin TL olan bayram ikramiyelerin hesaba yatırılacağı kaydedildi.





Ayrıca, bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmaları yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması takdirde en kısa sürede fark tutarlarının ödenmesinin de gerçekleşeceği paylaşıldı.