SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için duyurduğu personel alımlarında ikinci etap tercih süreci merakla bekleniyor. İlk etapta yapılan atamaların ardından gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, başvuru tarihlerinden kadro dağılımına kadar tüm detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
On binlerce adayın yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında tamamlanan ilk alımların ardından yeni kontenjanların açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte başvuru süreci ve şartlar netleşecek.
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci personel alımı için kesin tarihleri henüz açıklamadı. Uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim ayında yayımlanabileceğini tahmin ediyor. Başvuruların ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi üzerinden alınması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması öngörülüyor. Bakan Memişoğlu da yaptığı açıklamada, ikinci personel alım sürecinin eylül ayında başlamasının planlandığını ifade etmişti.
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.
Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.
Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.
KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.