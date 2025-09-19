Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı?

10:4019/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı için duyurduğu personel alımlarında ikinci etap tercih süreci merakla bekleniyor. İlk etapta yapılan atamaların ardından gözler şimdi ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Adaylar, başvuru tarihlerinden kadro dağılımına kadar tüm detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

On binlerce adayın yakından takip ettiği Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. Mayıs ayında tamamlanan ilk alımların ardından yeni kontenjanların açıklanması bekleniyor. ÖSYM’nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte başvuru süreci ve şartlar netleşecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı ikinci personel alımı için kesin tarihleri henüz açıklamadı. Uzmanlar ve yetkililer, alım ilanının eylül veya ekim ayında yayımlanabileceğini tahmin ediyor. Başvuruların ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemi üzerinden alınması ve adayların KPSS puanlarına göre sıralanması öngörülüyor. Bakan Memişoğlu da yaptığı açıklamada, ikinci personel alım sürecinin eylül ayında başlamasının planlandığını ifade etmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, önceki 19 bin personel alımında kadro ve branş dağılımı netleşmiş ve alıma dahil olacak meslek grupları belirlenmişti.

Bakan Memişoğlu, yayımlanan kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin alım kapsamına dahil olduğunu belirtmişti.

Henüz 18 bin kişilik ikinci alım için hangi branştan kaç kişinin alınacağı resmi olarak açıklanmasa da, ilk alımdaki kadro dağılımına benzer bir yapının uygulanması bekleniyor.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

#sağlık bakanlığı
#sağlık bakanlığı personel alımı
#sağlık bakanlığı alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
OKULLARIN AÇILIŞ - KAPANIŞ TARİHLERİ: Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak?