Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İŞKUR sürekli işçi alımı başvuruları, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Aralarında İstanbul, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’nın da olduğu bazı illerdeki hastanelerde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? İŞKUR 2 bin 764 sürekli işçi alım kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığının 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular, 8 Ekim itibariyle kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınmaya başlandı. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman? İŞKUR 2 bin 764 sürekli işçi alım kura çekiliş tarihi detayları.
Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR başvurusu ne zaman bitecek?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı hangi branşta olacak?
Temizlik görevlisi 1.948
Güvenlik görevlisi (silahsız) 572
Klinik destek elemanı 244
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 temizlik, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı alımı için kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nasıl yapılacak?
1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.
5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.