Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Öncelikli olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi duyurulmadı. Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilecek?