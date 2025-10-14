Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 13 Ekim'de sona erdi. Aralarında İstanbul, Mersin, Ordu, Şanlıurfa’nın da olduğu bazı illerdeki hastanelerde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacak. KPSS-2025/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık personeli başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler İŞKUR işçi alımı kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonucu yhgm.saglik.gov.tr adresinden asil veya yedek aday şeklinde ilan edilecek. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? İŞKUR 2 bin 764 sürekli işçi alım kura çekiliş tarihi açıklandı mı? İşte detaylar.
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı sürekli işçi alımı başvuruları, 7-13 Ekim tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı. Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, farklı branşlardaki kadrolar için yoğun ilgi gösterdi. Başvuru sürecinin ardından, sınav yapılmadan noter huzurunda kura çekimi ile asil ve yedek adaylar belirlenecek. Bu kapsamda, ilan edilen kontenjan kadar aday doğrudan kura sonucu işe alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte merak edilen tarih ve süreç detayları.
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR başvurusu bitti mi?
Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı ilanı İŞKUR üzerinden yayımlandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi ne zaman?
İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri 13 Ekim itibariyle sona erdi ve değerlendirme işlemleri başladı. Öncelikli olarak başvuru şartlarını sağlayan ve kuraya katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Henüz Bakanlık tarafından kura yeri ve takvimi duyurulmadı. Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından kura çekimi günü ve saatinin duyurulması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura sonuçları ve atama süreciyle ilgili tüm duyurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır; bu ilanlar tebligat yerine geçecektir.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi nereden canlı izlenecek?
Sağlık Bakanlığı daha önceki yıllarda yaptığı işçi alımlarını da benzer şekilde kura çekimi yöntemiyle belirledi. Ataması yapılacak adaylara yazılı veya sözlü olarak bir sınav uygulanmayacak. Adaylar doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek. Geçtiğimiz yıllarda yapılan atamalarda kura çekimi canlı olarak Sağlık Bakanlığı YouTube hesabından canlı olarak yayınlanmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarında benzer şekilde canlı yayında belirlenmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tamamlandıktan sonra adayların yerleştirildikleri sağlık kurumları belli olacak. Ardından adaylar, teslim etmesi gereken belgelere ilişkin bilgileri ilgili kurumdan alabilecek. Belirlenen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar davet edilecek. Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacaktır.
Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı hangi branşta olacak?
Temizlik görevlisi 1.948
Güvenlik görevlisi (silahsız) 572
Klinik destek elemanı 244
Sağlık Bakanlığı işçi alımı nasıl yapılacak?
1. 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2.764 sürekli işçi alımı yapılacaktır.
2. Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yhgm.saglik.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden ulaşabilirler.
3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 8 Ekim 2025 - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu Klinik Destek Elemanı (Hastane), Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Temizlik Görevlisi mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.
5. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri ve bir mesleğe başvuru yapabilecektir.