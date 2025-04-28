Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında Türkiye genelindeki hastanelerde görevlendirmek üzere hemşire alımı gerçekleştirecek. 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire gibi kadrolarda alım yapılacak. KPSS'ye göre atamalar yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı hemşire kaç kişi alacak? Sağlık Bakanlığı İstanbul’da lisans ve ortaöğretim hemşire kaç kişi alacak? Kontenjan sayısı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içinde hastanelerde istihdam edilmek üzere sürekli sözleşmeli ve sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan alıma ilişkin açıklama geldi. Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre, 37 bin personel alımı 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada Mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. İkinci aşamada Eylül ayında 18 bin personel için ilana çıkılacak.
Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Bakan Memişoğlu, sağlık personeli atamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu ve beklenen tarihi açıkladı. Memişoğlu açıklamasında şunları söyledi; "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak."
Sağlık Bakanlığı kaç hemşire alacak?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımına ilişkin fikir oluştu. Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurdu. Hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz sonrasında belli olacak.
Sağlık Bakanlığı hemşire alımı ne zaman?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk aşamada mayıs ayında 19 bin personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından başvuru kılavuzu 28 Nisan'da ÖSYM'ye gönderilecek. Böylelikle ilk aşamada 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzu yayımlanacak. Buna göre; Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına ilişkin başvuru kılavuzu 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.
2022 yılında 10.348 hemşire alımı yapılmıştı.