Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamasına göre 18 bin personel alımı için Ekim ayında ilan yayımlanacak. Bakanlık, yılın ilk yarısında 35 bin hekim dışı personel alımının birinci etabını tamamlamıştı. Yeni alım sürecini bekleyen adaylar ise özellikle sağlık kurumlarında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve benzeri kadrolara kontenjan ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın 2. etap personel alımına ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM’ye iletildi. Peki, Sağlık Bakanlığı alımı ÖSYM tercih kılavuzunu yayımladı mı? İŞKUR işçi ve diğer kadroların dağılımı açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı’nın personel alımıyla ilgili güncel gelişmeler merakla takip ediliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı yapacağını daha önce duyurmuştu. İkinci etap alımlar Ekim ayında başlayacak. Kılavuz henüz yayınlanmadığından işçi alımına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.
Geçtiğimiz ilk etapta yapılan alımlarda olduğu gibi işçi alımı için kontenjan ayrılması öngörülüyor. Daha önceki alımlarda olduğu gibi işçi alımının kura yöntemiyle belirlenmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYINLANDI MI, ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı için gözler Ekim ayına çevrildi. Bakan Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada Ekim ayında 18 bin atama için ilan çıkılacağını ve alım yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanları ÖSYM üzerinden yayınlanıyor. Adaylar başvuru sürecini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlıyor.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı 2. dönem personel alımı kapsamında hazırladığı tercih kılavuzunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru tarihi, alım yapılacak meslek grupları, hangi illere kaç kontenjan ayrıldığı, alım yapılacak meslek gruplarına özel şartlar ve diğer detaylar yer alacak.
Mayıs ayında yapılan alımlarda en fazla kontenjan ilk ve acil yardım teknikeri, ağız-diş sağlığı teknikeri, laboratuvar teknikeri ve hemşire kadrolarına yapılmıştı.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından KPSS/5 kılavuzu yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak başvuru yapabilecek. İşçi alımı olması durumunda ise başvuru süreci İŞKUR üzerinden yürütülecek. Kılavuzda başvuruların bitiş tarihi ve diğer detaylar yer alacak.