Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasıyla gündeme oturan 18 bin personel alımı için Ekim ayı ilan takvimi merakla takip ediliyor. 2025 yılı içinde planlanan 35 bin hekim dışı personel alımının ilk etabı, Mayıs ayında 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçiyle başarıyla tamamlandı. Başvuru sürecine hazırlanmak isteyen adaylar, sağlık kurumlarında temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi destek kadrolarına yönelik yeni alımların detaylarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'nın ikinci dönem personel alımı için hazırladığı tercih kılavuzu, ÖSYM'ye iletilmiş olsa da henüz resmi olarak yayımlanmadı. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 2. personel alımı tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro dağılımı ve branş kontenjanları açıklandı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımında son durum ve gelişmeler.