Samsung, Aralık 2024 güvenlik yamasını popüler orta segment modeli Galaxy A54 için yayınladı. Güncelleme, cihazın performansını artırmayı ve güvenlik açıklarını kapatmayı hedefliyor. Peki Samsung güncellemesi nasıl yapılır? Samsung A serisi kaç yıl güncelleme alır?
Aralık 2024 yamasını alan son model Galaxy A54 oldu. Samsung, popüler orta segment akıllı telefonu Galaxy A54 için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlamakta. En son olarak, Aralık güvenlik yaması A54 modeli için kullanıma sunuldu. Güney Kore'de başlayan dağıtımın, kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.
Samsung güncellemesi nasıl yapılır?
Bu güvenlik yaması, cihazınızdaki güvenlik açıklarını gidermeyi ve sistem kararlılığını artırmayı hedeflemektedir. Güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için:
Ayarlar menüsüne gidin.
Yazılım Güncellemesi seçeneğini seçin.
İndir ve Yükle butonuna dokunun.
Eğer güncelleme henüz cihazınıza ulaşmadıysa, bölgenize gelmesi biraz zaman alabilir. Cihazınızı güncel tutmak, güvenlik ve performans açısından önemlidir. Ayrıca, Galaxy A54 modelinin Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini de aldığı bildirilmiştir. Bu güncelleme, ilk olarak ABD'de AT&T ağı üzerinden kullanıcılara sunulmuştur.
Samsung A serisi kaç yıl güncelleme alır?
Altı yıl güncelleme desteği alacak Samsung Galaxy A serisi modelleri.
Galaxy A54'ün temel özellikleri:
Tasarım ve Ekran
Boyutlar: 158.2 x 76.7 x 8.2 mm
Ağırlık: 202 gram
Ekran: 6.4 inç Super AMOLED
Çözünürlük: FHD+ (2340 x 1080 piksel)
Yenileme Hızı: 120 Hz
Parlaklık: 1000 nit (maksimum)
Koruma: Corning Gorilla Glass 5 (ön ve arka)
İşlemci: Samsung Exynos 1380/ Mali-G68 GPU
RAM: 6 GB / 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD kart desteği - 1 TB'a kadar)
Arka Kamera:
50 MP ana (f/1.8, OIS)
12 MP ultra geniş (f/2.2)
5 MP makro (f/2.4)
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Hızlı Şarj: 25W (kablolu)