Aralık 2024 yamasını alan son model Galaxy A54 oldu. Samsung, popüler orta segment akıllı telefonu Galaxy A54 için düzenli olarak yazılım güncellemeleri yayınlamakta. En son olarak, Aralık güvenlik yaması A54 modeli için kullanıma sunuldu. Güney Kore'de başlayan dağıtımın, kısa süre içinde diğer bölgelere de ulaşması bekleniyor.