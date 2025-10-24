Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?

10:3824/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

24 Ekim Cuma BİM aktüel kataloğun yer alan indirimli ürünler bugün mağaza raflarında satışa çıkacak. Bu hafta sporseverleri yakından ilgilendiren ürünler yeni BİM kataloğunda yer alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 24 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

BİM 24 Ekim cuma aktüel kataloğu bugün satışa sunuldu. Elektronik ev aletlerinden, spor ekipmanlarına, ısıtıcı çeşitlerinden televizyona onlarca farklı ürün kampanyalı fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Herkesin merakla beklediği Waffle Makinesi 1490 TL etiket fiyatıyla dikkat çekti. 

#bim
#bim aktüel
#BİM indirimli ürünler
#bim kataloğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Maide Suresi 90. Ayeti Arapça Okunuşu, Türkçe Meal ve Tefsiri