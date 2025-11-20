Kasım ayının gelmesiyle SED ödemeleri sorgulama gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayına ilişkin toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi. Peki, SED ödemesi nasıl ve nereden sorgulanır? 2025 Kasım ayı SED ödemeleri yattı mı? İşte Kasım ayı Sosyal Ekonomik Destek Ödemeleri (SED) ödemesi sorgulama ekranı.
SED Kasım 2025 ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklama ile duyurulan ödemelere ilişkin yardım alan vatandaşlar hesaplarını kontrol etmeye başladı. Peki SED ödemesi nasıl ve nereden sorgulanır?
KASIM AYI SED ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?
Kasım 2025 SED ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Açıklamanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılması bekleniyor.
SED ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
SED ödemeleri e-Devlet üzerinde yer alan Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri sorgulama ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi girildikten sonra yapılabiliyor.
SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SED YARDIMI NE KADAR ÖDENİYOR?
SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı bu senenin başında yapılan artışla ortalama 6 bin 360 liradan 7 bin 94 liraya yükseltildi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı.
KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?
Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÇOCUKLARA FARKLI ALANLARDA KATKI SAĞLIYOR
Bakan Göktaş, “Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” ifadelerini kullandı. Sosyal ve Ekonomik Destek programı ile ailelerin ve çocukların psikososyal yönden güçlenmesi sağlanıyor. Ayrıca çocukların sportif, kültürel, akademik ve sosyal alanlarda gelişimlerine katkı sunuluyor. Bu çerçevede SED, yalnızca maddi destek değil, aynı zamanda çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerini teşvik eden kapsamlı bir hizmet modeli olarak uygulanıyor.