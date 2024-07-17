"İkinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor. Peki ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Sınavsız üniversite bölümleri...

1 / 7 "İkinci üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? Sınavsız üniversite bölümleri hangileri?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024-2025 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Temmuz Salı günü başladı ve 18 Ekim Cuma günü sona erecek. Konu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2 / 7 2024-2025 Öğretim yılı İkinci Üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Temmuz Salı günü başladı ve 18 Ekim Cuma günü sona erecek.

3 / 7 SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI DEVAM EDİYOR Sınavsız ikinci üniversite ile öğrencilere 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuluyor.

4 / 7 Öğrenciler 30.000 üzerinde ders malzemesine ücretsiz erişim olanağına sahip oluyor. 81 ilde 110 sınav merkezi ve öğrencilik işlemleri için büro desteği de Anadolu Üniversitesinin öğrencilere sunduğu fırsatlar arasında yer alıyor.

5 / 7 Kayıt işlemleri online olarak gerçekleştiriliyor İkinci Üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvuru yapması yeterli oluyor.

6 / 7 İkinci Üniversite hakkında detaylı bilgi 7/24 hizmet veren çağrı sisteminden ve http://ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ web sitesinden alınabiliyor.