Sosyal medya uygulamalarında yaklaşık 40 saattir erişim sorunları yaşanıyor. Hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanılan Instagram, Facebook, Twitter (X) ve Youtube gibi platformlarda kullanıcılar erişim sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu bildiriyor. İnternette yaşanan yavaşlamanın ve sosyal medyadaki sorunun neden kaynaklandığı ile ilgili resmi açıklama yer almazken, kullanıcılar ne zaman düzeleceğini de merak ediyor. İşte sosyal medya erişiminde yaşanan problemlerdeki son gelişmeler.

1 /5 Instagram, Twitter (X), Facebook, Youtube başta olmak üzere internet ve sosyal medyada erişim sorunları devam ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren yaşanan erişim problemlerinde kullanıcılar uygulamalara giriş yapamadığını ve akışın yenilenmediğini bildirdi. Sosyal medyada yaşanan sorunlar, Downdetector'ün grafiklerine de yansımış durumda. Hata raporlarında Instagram, Youtube, Facebook, Twitter (X) uygulamaları başı çekiyor.

2 /5 INSTAGRAM DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN DÜZELECEK?

En popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram'da erişim ve akış yenilenmeme sorunları devam ediyor. Downdetector'ün hata bildirim raporlarında yüzlerce kayıt grafikte paylaşıldı. Erişim problemiyle ilgili Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından alınan bir erişim engeli kararı bulunmuyor. Ancak konuyla ilgili Instagram tarafından da resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi durumunda sayfamızda paylaşacağız.

3 /5 YOUTUBE DÜZELDİ Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?

Hem bireysel hem de ticari olarak ülkemizde sıkça kullanılan Youtube'ta da erişim sorunu yaklaşık 40 saattir devam ediyor. Sorunun neden kaynaklandığı bilinmezken, resmi açıklama ise yer almıyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda sayfamızda yer alacak.

4 /5 FACEBOOK NE ZAMAN DÜZELİR?

Sıklıkla kullanılan bir diğer uygulama olan Facebook'ta da erişim problemleri sürüyor. Sorunlar hata raporlarına da yansımış durumda. Ancak Facebook tarafından da resmi bir açıklama henüz yapılmadı.