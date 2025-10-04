Dışişleri bakanlığı kaynakları, haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçağın İstanbul'a gelmek üzere havalandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da Sumud Filosu'nda yer alan yolcular için açıklama yaptı.