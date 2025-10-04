Terör devleti İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36 Türk vatandaşı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak, İstanbul'a doğru yola çıktı. Peki Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları saat kaçta Türkiye'ye gelecek, uçak saat kaçta inecek?
Dışişleri bakanlığı kaynakları, haydut İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarının ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçağın İstanbul'a gelmek üzere havalandığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da Sumud Filosu'nda yer alan yolcular için açıklama yaptı.
Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları taşıyan uçak saat kaçta inecek?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivistin, bugün saat 15.05'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını aktardı. Başsavcılık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Uçak saat 13:40’ta kalkmıştır ve saat 15:05’te İstanbul Havalimanına inmesi beklenmektedir. Uçakta, 36 Türk, 23 Malezyalı olmak üzere münferit ülkelerden gelen aktivistlerden oluşan toplam 137 yolcu yer alacaktır.
Mağdur vatandaşlarımız ve diğer ülkelerin vatandaşlıklarına mensup aktivistler şehrimize inmeleri akabinde Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sağlık muayeneleri yapılıp adli muayene raporlarının hazırlanması sağlanacak ve akabinde İstanbul emniyet Müdürlüğü’ne intikalleri sağlanarak ifadelerine başvurulacaktır, soruşturma kapsamlı olarak devam etmektedir, kamuoyunun bilgisine duyurulur."
DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ!
Dışişleri Bakanlığı kaynakları da, Sumud Filosu'na ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
"Vatandaşlarımızı ve üçüncü ülke uyrukluları taşıyan uçak İstanbul'a gelmek üzere havalanmıştır. Uçağın TSİ 15:40 civarında iniş yapması beklenmektedir. Uçakta 36'sı Türk vatandaşı, 137 filo katılımcısı bulunmaktadır."
Küresel Sumud Filosu nedir?
Soykırımcı İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.