TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan ilk bölüm sonrası dizinin ikinci bölüm fragmanı merak konusu oldu. Duygusal sahneleri ve güçlü hikayesiyle dikkat çeken yapımın yeni bölümüne dair detaylar araştırılıyor.
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ilk bölümüyle büyük ilgi gördü. İzleyiciler, heyecan dolu başlangıcın ardından “Taşacak Bu Deniz ikinci bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Yeni bölüme dair ipuçları sosyal medyada da gündem oldu.
TAŞACAK BU DENİZ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
İki düşman aile, Furtunalılar ve Koçarililerin bitmek bilmeyen savaşı yıllardır sürüp gitmektedir. Geçmişte çok büyük bir sevda yaşayan Adil Koçari ile Esme Furtuna kan hakkı yüzünden karşı karşıya gelirler, Esme Adil'i vurur. Aralarındaki tüm düşmanlığa rağmen Adil Koçari Esme Furtuna'yı ele vermez ve "ben kendimi vurdum" der.
Tam o sırada çok uzaklardan gelen Yunan bir Doktor Adil'in hayatını kurtarır. Yunanlı bir anne ve İstanbul Rum'u bir babanın kızı olan bu kız büyük bir sırrın peşine düşüp Trabzon'a gelmiştir. Eleni'nin gelişinden sonra ne Adil için ne de Esme için hayat aynı olmayacaktır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adil ve Eleni, kaza sonrası ölüm kalım savaşı verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusuda sıkışır. Kurşun yağmuru altında hayatta kalmaya çalışan ikiliye Esme yetişir. Ancak köyde yayılan “Yunan doktorla Koçari birlikte” söylentileri ortalığı karıştırır. Oruç ve Sevcan’ın nişan hazırlıkları, köyde yeni bir hareketliliğe neden olur. Bu sırada Eleni hastalanır ve Oruç onu Esme’ye emanet eder.
Esme, köylünün tepkilerine rağmen Eleni’ye sahip çıkar, fakat nişan töreninde Adil’in kan hakkı olduğunu söylediği araziyi geri istemesi, ikili arasındaki gerilimi tırmandırır. Son sahnede Eleni’ye yönelik büyük bir tehlike, köydeki tüm dengeleri altüst eder.