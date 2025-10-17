YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Adil ve Eleni, kaza sonrası ölüm kalım savaşı verirken Gökhan ve adamlarının kurduğu pusuda sıkışır. Kurşun yağmuru altında hayatta kalmaya çalışan ikiliye Esme yetişir. Ancak köyde yayılan “Yunan doktorla Koçari birlikte” söylentileri ortalığı karıştırır. Oruç ve Sevcan’ın nişan hazırlıkları, köyde yeni bir hareketliliğe neden olur. Bu sırada Eleni hastalanır ve Oruç onu Esme’ye emanet eder.

Esme, köylünün tepkilerine rağmen Eleni’ye sahip çıkar, fakat nişan töreninde Adil’in kan hakkı olduğunu söylediği araziyi geri istemesi, ikili arasındaki gerilimi tırmandırır. Son sahnede Eleni’ye yönelik büyük bir tehlike, köydeki tüm dengeleri altüst eder.