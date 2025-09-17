İSTANBUL TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?





TEKNOFEST İstanbul, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak, 2025 yılında Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, 54 ana kategori ve 127 alt kategorideki teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, sergiler ve atölyelerle dolu bir program sunarken, toplam 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteğiyle genç mucitleri teşvik ediyor. Festivalin yeni adresi Atatürk Havalimanı’nda, roket yarışmalarından insansız hava araçlarına, yapay zeka projelerinden engelsiz yaşam teknolojilerine kadar yenilikçi temalarla dolu etkinlikler, ziyaretçi kayıtlarının başladığı bu dönemde büyük ilgi görüyor.