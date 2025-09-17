TEKNOFEST İstanbul 2025 öncesi geri sayımda sona gelindi. Festival öncesinde en çok sorgulananlar arasında ise "TEKNOFEST İstanbul ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, 2025 TEKNOFEST İstanbul ne zaman? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...
Milli teknoloji hamlesinin en büyük TEKNOFEST İstanbul, Atatürk sahnesi Havalimanı’nda başladı. Bu yıl 13. kez düzenlenen festivalde teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler gibi dopdolu etkinlikler ziyaretçileri bekliyor.
İSTANBUL TEKNOFEST NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?
TEKNOFEST İstanbul, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olarak, 2025 yılında Atatürk Havalimanı’nda 17-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ve milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getirecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen bu etkinlik, 54 ana kategori ve 127 alt kategorideki teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, sergiler ve atölyelerle dolu bir program sunarken, toplam 65 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteğiyle genç mucitleri teşvik ediyor. Festivalin yeni adresi Atatürk Havalimanı’nda, roket yarışmalarından insansız hava araçlarına, yapay zeka projelerinden engelsiz yaşam teknolojilerine kadar yenilikçi temalarla dolu etkinlikler, ziyaretçi kayıtlarının başladığı bu dönemde büyük ilgi görüyor.
KATILIM ÜCRETSİZ
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festival, yarışmalardan hava gösterilerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkarken, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilecek yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar 85 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.
TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.
TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin hava gösterilerine de sahne olacak. SOLOTÜRK, Türk Yıldızları'nın gösteri yapacağı festivalde, F-16 savaş uçakları da uçuş gerçekleştirecek.
Festivalde ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alacak.
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
GİRİŞLER ONLİNE KAYIT İLE
Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST İstanbul'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin online kayıt yaptırması gerekiyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş-çıkışları ise 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek. Öte yandan festival alanına ulaşımda toplu taşıma araçlarının kullanılması, ziyaretçiler için hızlı ve kolay erişim imkânı sağlarken, etkinlik alanındaki trafik yoğunluğunu da azaltabilecek. TEKNOFEST İstanbul ve ziyaretçi kaydı hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için www.teknofest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.