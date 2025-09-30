Temettü, yani şirketlerin elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşması, yatırım dünyasında en çok tercih edilen gelir yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Şirketler, bu ödemeleri kimi zaman nakit olarak, kimi zaman ise hisse senedi şeklinde yaparak yatırımcılarına düzenli kazanç imkânı sunuyor. Yeni hafta itibarıyla temettü dağıtacak şirketler açıklandı. TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar kar payı dağıtımı olacak? İşte 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında yatırımcılarına kâr payı dağıtacak hisseler.

TÜPRAŞ temettü ödemesi ne zaman? TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (#TUPRS) Toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü açıklayan şirketin 2. taksit ödemesi net 6,3084013 TL olacak. Hak kullanım tarihi: 30 Eylül Ödeme tarihi: 2 Ekim.

Temettü dağıtacak hisseler PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (#PCILT) Pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7182086 TL temettü açıklayan şirketin nakit kar payı ödemesi yapılacak. İkinci taksit ise ekim ayında ödenecek. Hak kullanım tarihi: 30 Eylül Ödeme tarihi: 2 Ekim.

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (#OFSYM) Toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklayan şirketin ilk taksit ödemesi net 0,3552172 TL olacak. İkinci taksit ekim ayında ödenecek. Hak kullanım tarihi: 30 Eylül Ödeme tarihi: 2 Ekim.



Lokman Hekim Engürüsağ (#LKMNH) Toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü açıklayan şirketin ikinci taksit ödemesi net 0,1770833 TL olacak. Hak kullanım tarihi: 30 Eylül Ödeme tarihi: 2 Ekim.