TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde hem kredi limiti hem de toplam hacim iki katına çıkarıldı. 1,5 milyon TL’ye kadar finansman sunan yeni paket, 6 ay ödemesiz ve uzun vadeli yapısıyla dikkat çekiyor. Peki işletmeler başvuruyu nasıl yapacak, hangi firmalar öncelikli olacak ve yeni faiz oranları kimler için avantaj sağlayacak? İşte TOBB Nefes Kredisi başvurularına dair tüm detaylar ve şartlar...

1 /7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi programının ikinci fazı için başvurular 19 Kasım 2025’te açılıyor. İlk paketle 23 bini aşkın işletmeye sağlanan finansman desteğinin ardından, yoğun talep üzerine kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Yeni dönemde işletmeler azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

2 /7 Başvurular 19 Kasım’da başlıyor

TOBB çatısı altındaki oda ve borsalara kayıtlı işletmeler, ikinci paket için başvurularını 19 Kasım 2025 itibarıyla yapabilecek. Temmuz ayında devreye giren ilk pakette 23.515 firmaya toplam 30 milyar TL kredi sağlanmıştı.

3 /7 Başvuru nereye yapılacak? Nefes Kredisi için başvurular şu bankaların şubelerinden alınacak: Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank Ziraat Katılım Denizbank Garanti BBVA Akbank Yapı Kredi

Başvuru için işletmenin TOBB’a bağlı bir oda veya borsaya üyeliği yeterli olacak.

4 /7 Kredi limiti ve koşulları Yeni paket kapsamında kredi kullanım şartları şöyle:

Azami kredi tutarı: 1,5 milyon TL Vade: 6 ay ödemesiz, toplam 36 ay Faiz oranı: 24 aya kadar %33 24 ay üzeri %32

Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını desteklemek, finansmana erişimini kolaylaştırmak

5 /7 Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

İlk pakette belirlenen 25 milyar TL’lik hacim, gelen talep nedeniyle 50 milyar TL’ye yükseltildi. Böylece çok daha fazla işletmenin uygun koşullarla finansman kullanmasının önü açıldı.

6 /7 TOBB Nefes Kredisi şartları

Kimler başvurabilir? TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir. Başvurular ne zaman başlayacak? Başvurular, 19 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Ödeme koşulları Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.