Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları

TOBB Nefes Kredisi ikinci paket başvuruları başlıyor: 1,5 milyon TL destek nasıl alınır, kimler yararlanabilir? İşte TOBB nefes kredisi başvurusu ve şartları

19:2917/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOBB Nefes Kredisi’nin ikinci paketinde hem kredi limiti hem de toplam hacim iki katına çıkarıldı. 1,5 milyon TL’ye kadar finansman sunan yeni paket, 6 ay ödemesiz ve uzun vadeli yapısıyla dikkat çekiyor. Peki işletmeler başvuruyu nasıl yapacak, hangi firmalar öncelikli olacak ve yeni faiz oranları kimler için avantaj sağlayacak? İşte TOBB Nefes Kredisi başvurularına dair tüm detaylar ve şartlar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen Nefes Kredisi programının ikinci fazı için başvurular 19 Kasım 2025’te açılıyor. İlk paketle 23 bini aşkın işletmeye sağlanan finansman desteğinin ardından, yoğun talep üzerine kredi hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarıldı. Yeni dönemde işletmeler azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.

Başvurular 19 Kasım’da başlıyor


TOBB çatısı altındaki oda ve borsalara kayıtlı işletmeler, ikinci paket için başvurularını 19 Kasım 2025 itibarıyla yapabilecek. Temmuz ayında devreye giren ilk pakette 23.515 firmaya toplam 30 milyar TL kredi sağlanmıştı.

Başvuru nereye yapılacak?

Nefes Kredisi için başvurular şu bankaların şubelerinden alınacak:

Halkbank

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Ziraat Katılım

Denizbank

Garanti BBVA

Akbank

Yapı Kredi


Başvuru için işletmenin TOBB’a bağlı bir oda veya borsaya üyeliği yeterli olacak.

Kredi limiti ve koşulları

Yeni paket kapsamında kredi kullanım şartları şöyle:


Azami kredi tutarı: 1,5 milyon TL

Vade: 6 ay ödemesiz, toplam 36 ay

Faiz oranı:

24 aya kadar %33

24 ay üzeri %32


Amaç: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit akışını desteklemek, finansmana erişimini kolaylaştırmak

Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı


İlk pakette belirlenen 25 milyar TL’lik hacim, gelen talep nedeniyle 50 milyar TL’ye yükseltildi. Böylece çok daha fazla işletmenin uygun koşullarla finansman kullanmasının önü açıldı.

TOBB Nefes Kredisi şartları


Kimler başvurabilir?

TOBB'a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi'ne başvurabilir.

Başvurular ne zaman başlayacak?

Başvurular, 19 Kasım 2025 tarihi itibariyle başlıyor.


Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma azami 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek.


Ödeme koşulları

Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri yüzde 32 faizle kullandırılacak.

#tobb nefes kredisi
#nefes kredisi
#tobb
#finansman
#işletmeler
#tobb başvuruları
#tobb şartları
#TOBB nefes kredisi başvurusu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav hangi gün yapılacak? İşte 2026 MSÜ başvuru ve sınav takvimi