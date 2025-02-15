TOKİ 2+1 çok sayıda daire satacak! 9 bin TL taksit, 195 bin TL peşinat ile ev sahibi olunacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni bir konut satış projesi başlattı. Proje kapsamında birçok şehirde 2+1 daireler satışa sunulacak. En uygun fiyatlı daireler için 195.173,02 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.758,65 TL’den başlayan taksit imkânı sağlanacak. TOKİ’nin sunduğu uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler için detaylar haberimizde…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konut satışlarını sürdürüyor. Kuralı satış yöntemiyle gerçekleştirilen satışlar, ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde.
Öte yandan TOKİ, Diyarbakır'da yeni bir proje başlattığını açıkladı. Başvuruların 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacağı duyurulan projede, çok sayıda 2+1 daire satılacak.
TOKİ DİYARBAKIR'DA 2+1 DAİRE SATACAK
TOKİ; Diyarbakır, Eğil, Dere mahallesi 126 adet konut, 1 adet cami ve 1 adet ticaret merkezi kapsamında üretilecek 7 adet 2+1 dairenin satışa çıkartılacağını açıkladı.
Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak taşınmazlardan en uygunu; 195.173,02 TL peşinat, 180 ay vade ve 9.758,65 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
TOKİ tarafından Diyarbakır ilinde satılacak 2+1 konut listesi şu şekilde;
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Diyarbakır ilinde TOKİ tarafından satılacak konutlara başvurular, 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2025. Daireler için başvuru yapılacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak duyuruldu. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak açıklanırken, kura tarihi 12 Mart 2025 olarak aktarıldı.
Diyarbakır Eğil'deki konutlar için sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler olarak açıklandı. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 olarak belirtildi. Yedek hak sahipleri içinse 25 Mart 2025. Ayrıca yedek hak sahipleri için asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan taşınmazlar için olduğu belirtildi.
KONUTLARLA İLGİLİ SÖZLEŞME DETAYLARI
TOKİ tarafından Diyarbakır ilinde satılacak dairelere başvuru yapacak kişilerde, T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını tamamlamış olma şartlarının aranacağı açıklandı.
Konutlar için borç bakiyesinin yüzde 10 peşin ve 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği açıklandı.
Borç bakiyesi ile aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi. Daireler için ilk taksit ödeme tarihinin, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibari ile başlatılacağı duyuruldu. Konutlar için ilk dönemsel artış tarihi ise, Temmuz 2025 olarak açıklandı.