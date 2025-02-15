TOKİ 2+1 çok sayıda daire satacak! 9 bin TL taksit, 195 bin TL peşinat ile ev sahibi olunacak

Borç bakiyesi ile aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi. Daireler için ilk taksit ödeme tarihinin, sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibari ile başlatılacağı duyuruldu. Konutlar için ilk dönemsel artış tarihi ise, Temmuz 2025 olarak açıklandı.