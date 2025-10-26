TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek proje ile Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edilecek. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan kampanya, 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek. Projede yer alacak konutlar 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde 1+1 ve 2+1 planlarında tasarlandı. İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 31 bin, İzmir’e 21 bin 500, Gaziantep’e 13 bin 940, Konya’ya 13 bin 670, Şanlıurfa’ya 13 bin 190, Diyarbakır’a ise 12 bin 170 konut tahsis edilecek. Hedef, dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla güvenli ve modern konut sahibi yapmak. Peki 500 bin TOKİ konutların fiyatı ne kadar olacak? TOKİ sosyal konut 80 metrekare 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl?