TOKİ’nin yeni 500 bin sosyal konut kampanyası başladı. Dar gelirliye ev ve kira desteği geliyor. 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri %10 peşinat, 240 ay vade, aylık taksitler 6.750 TL’den başlıyor. En uygun konut fiyatı: 1,8 milyon TL. 500 bin TOKİ konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Peki TOKİ sosyal konut 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl? TOKİ konut başvurusu şartları neler? İşte yeni sosyal konut projesinin tüm merak edilenleri.
TOKİ’nin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilecek proje ile Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edilecek. “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla duyurulan kampanya, 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülecek. Projede yer alacak konutlar 55, 65 ve 80 metrekare büyüklüğünde olacak şekilde 1+1 ve 2+1 planlarında tasarlandı. İstanbul’a 100 bin, Ankara’ya 31 bin, İzmir’e 21 bin 500, Gaziantep’e 13 bin 940, Konya’ya 13 bin 670, Şanlıurfa’ya 13 bin 190, Diyarbakır’a ise 12 bin 170 konut tahsis edilecek. Hedef, dar gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla güvenli ve modern konut sahibi yapmak. Peki 500 bin TOKİ konutların fiyatı ne kadar olacak? TOKİ sosyal konut 80 metrekare 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı nasıl?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 25 Ekim’de projenin detaylarına ilişkin sosyal medya X hesabından paylaşım yaptı. “Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
HANGİ İLDE NE KADAR TOKİ SOSYAL KONUT YAPILACAK?
Proje kapsamında inşa edilecek evler 80, 65 ve 55 metrekarelik olacak. Dağılımı belli olan bazı iller şöyle: İstanbul’da 100.000, Ankara’da 30.780, İzmir’de 21.520, Gaziantep’te 13.940, Konya’da 13.670, Şanlıurfa’da 13.190, Diyarbakır’da 12.170 konut.
HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi: yüzde 5,
Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5,
Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20,
3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10,
Gençler: yüzde 20
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER NE KADAR KAÇ LİRADAN BAŞLAYACAK?
TOKİ sosyal konut 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 dairenin fiyatı ne kadar, ödeme planı şu şekilde olacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU KOŞULLARI-ŞARTLARI NELER?
-18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.
-Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.
-Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )
-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.
-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 toplanacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak.
TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUTLAR KAÇ YIL KİRALANACAK?
İstanbul’da yapılacak 100.000 konuta ek olarak 15.000 kiralık konut üretilecek.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.
Evler 3 yıl süre ile kiralanacak. Kiralanan konutların; yönetimi, bakımı ve denetimi sağlanacak.