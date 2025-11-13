TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatacak, E devlet başvurusu yapıldıktan önce mi sonra mı?

e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor:

e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.

Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.