TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı açıldı. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.
TOKİ başvuru ücreti ne zaman yatacak, E devlet başvurusu yapıldıktan önce mi sonra mı?
e-Devlet üzerinden başvurusunu tamamlayan vatandaşların en çok merak ettiği konu, başvuru ücretinin nasıl ödeneceği oluyor. Süreç şu şekilde işliyor:
e-Devlet başvurusu tamamlandıktan sonra, ilgili banka tarafından başvuru sahibine bir SMS gönderilir.
Bu SMS'te, başvuru sahibi adına özel olarak açılmış bir IBAN numarası yer alır.
Başvuru ücreti, bu hesaba EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırılabiliyor.
Ödemenin banka tarafından belirtilen süre içinde yapılması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, yapılan başvuru otomatik olarak iptal edilebiliyor.
e-Devlet kanalıyla başvuru ve ödeme adımlarını tamamlayan vatandaşların ayrıca banka şubelerine gitmesine gerek bulunmuyor.
e-devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?
Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.
Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?
Hayır. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?
Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.
Taksit ödemeleri ne zaman başlar?
Sözleşme tarihinden sonraki ay.
Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?
Tapusuna sahip olduğu gayrimenkulün hissesinin değeri 1 milyon TL’yi geçmeyen vatandaşlar başvuru yapabilir.
Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?
Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.