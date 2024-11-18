Denizli Pamukkale Yeniköy mevkinde TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. Kocadere Mahallesi 2 ve 3. etap 2+1 nitelikli 624 adet ve 3+1 nitelikli 257 adet olmak üzere toplamda 881 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Denizli Pamukkale Yeniköy Kocadere Mahallesi konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Denizli Pamukkale Yeniköy Mevki 1000 / 100000 Toplu Konut Projesi hak sahipleri için; Denizli Pamukkale Kocadere Mahallesi 2. Etap 510 Adet Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2+1 tipi 344 ve 3+1 tipi 144 konut ve Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 3. Etap 393 Adet Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2+1 tipi 280 ve 3+1 tipi 113 konut olmak üzere toplam 881 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştiriliyor. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Denizli Pamukkale Yeniköy konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Denizli Pamukkale konut belirleme kurası
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 25 Kasım 2024 – 27 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.– Ülke geneli tüm şubelerinde (İstasyon/Denizli Şubesi /temerküz şube) imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.
2+1 Konut Satış Fiyatları