TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası konut kredisi hangi banka veriyor? TOKİ indirim kampanyası başvurusu bitti mi?

16:4319/10/2025, Pazar
<p>TOKİ indirim kampanyası</p>
TOKİ indirim kampanyası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) başlattığı yüzde 25 indirim kampanyası sona erdi. Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25’inin ödenmesi koşuluyla; yüzde 25’lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek. Peki TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası konut kredisi hangi banka veriyor, kredi oranları ne kadar? İşte detaylar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyası müjdesini vermişti. Borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için 22 Eylül'de başlatılan kampanyanın başvuruları 17 Ekim itibarıyla tamamlandı.

Borç bakiyesinin tamamını kapatamayacak olanlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde indirimden kısmi olarak faydalanabildi.

Kampanya, TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsadı. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanyadan yararlanamadı.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler bugüne kadar ilgili bankalara başvurdu. Bu tarihten sonraki borç kapatmalar indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden alacakları borcu yoktur belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası konut kredisi hangi banka veriyor?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.


