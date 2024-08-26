Sosyal konut hamlesi kapsamında TOKİ Isparta Çünür hak sahiplerinin konutları çekilen kura neticesinde belirlendi. İşte TOKİ Isparta Çünür konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Isparta Merkez 350 / 250 bin Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; konut belirleme kurası çekildi.
Isparta ili Merkez ilçesi Çünür Mahallesi 1002 adet konut projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 9 adet ve 3+1 nitelikli 1 adet olmak üzere toplamda 10 adet konut için Konut Belirleme Kurası gerçekleştirildi. İşte TOKİ Isparta Çünür konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 6 Eylül 2024 – 7 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. Halk Bankası Isparta Şubesi’nde imzalanacaktır. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Isparta Merkez 350 / 250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;
%10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.