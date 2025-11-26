Yeni Şafak
TOKİ KURA SONUÇ TARİHİ 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 1+1 ve 2+1 daire kura sonuç...

TOKİ KURA SONUÇ TARİHİ 2025: TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 1+1 ve 2+1 daire kura sonuç...

26/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde başvuru süreci devam ederken, gözler büyük heyecana sahne olacak kura çekimi tarihine çevrildi. 1+1 ve 2+1 daireler için hak sahiplerinin belirleneceği kura, milyonlarca başvuru sahibinin gündeminde yer alıyor. Peki, sosyal konut projesinde kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde büyük ilgi gören TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde sıradaki aşama kura çekimi olacak. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 konutlar için gerçekleştirilecek kura takvimine odaklanmış durumda. Kura tarihinin netleşmesiyle birlikte gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, TOKİ kura sonuçları hangi gün belli olacak?

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TOKİ e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak.

TOKİ KONUT TESLİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından belirlenen süreç takvimine göre Mart 2027 yılı itibarıyla ilk konutlar teslim edilmeye başlayacak.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?

Hak sahipliği kurasında ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5000 TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

