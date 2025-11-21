TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME DETAYLARI 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut ödemeleri ve peşinatlar ne zaman ödenmeye başlayacak?

TOKİ’nin hayata geçireceği sosyal konut projesine yönelik ödeme planı, başvuruda bulunan vatandaşların en çok merak ettiği başlıkların başında geliyor. Uzun vadeli ve esnek taksit seçenekleriyle dikkat çeken projede ödeme koşullarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Peki TOKİ ödeme planı nasıl olacak? 500 bin sosyal konutun taksitleri ne zaman başlayacak?
Sosyal konut projesine yapılan yoğun başvuruların ardından gözler TOKİ’nin açıklayacağı ödeme planına çevrilmiş durumda. Dar gelirli vatandaşlara uzun vadeli, düşük taksitli konut sahibi olma imkânı sunacak olan proje için taksit sayısı, ödeme başlangıç tarihi ve vade seçenekleri merakla araştırılıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde ödeme koşulları nasıl şekillenecek?
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular, 10 Kasım itibarıyla e-Devlet kapısı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular 19 Aralık'ta sona erecek. TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmıyor.
TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİT SAYISI NE KADAR OLACAK?
TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle
80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.
İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;
55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,
65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,
80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.