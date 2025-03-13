TOKİ'den 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi! Resmen açıklama yapıldı: Peşinat 484.200 TL, aylık ödeme...

Taşınmazlar için borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Bunun yanı sıra daireler için borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.