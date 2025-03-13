TOKİ'den 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire fırsatı geldi! Resmen açıklama yapıldı: Peşinat 484.200 TL, aylık ödeme...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde kuralı satış yöntemiyle konut satışı gerçekleştirecek. Dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı proje için başvuru süreci başladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Bursa, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kastamonu başta olmak üzere birçok şehirde konut satışlarına devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan konutlar, farklı vade ve ödeme seçenekleriyle sunuluyor. Uygun koşullarla satılan 2+1 ve 3+1 daireler, dar gelirli vatandaşların da ilgisini çekiyor.
TOKİ 120 AY VADE İLE DAİRE SATACAK
TOKİ; Bursa ili, Orhangazi ilçesi, Arapzade mahallesi 166 adet konut projesi kapsamında üretilecek 35 dairenin satışa çıkartılacağını resmen açıkladı. Taşınmazlardan 26'sı 2+1 olarak belirtildi ve kalan 9'u 3+1 olarak duyuruldu.
Kuralı satış yöntemi ile satılacak en uygun 2+1 taşınmaz; 484.200,00 TL peşinat, 120 ay vade ve 12.105,00 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak. Bunun yanı sıra en uygun 3+1 daire; 651.000,00 TL peşinat, 120 ay vade ve 16.275,00 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.
KONUTLARA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Başvuru yapılacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. projenin ilindeki şubeler olarak açıklandı. Başvuru tarihleri ise 17 Mart 2025 - 21 Mart 2025 olarak belirtildi ve başvuru bedeli 10.000 TL.
Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak duyuruldu.
Kura tarihi 28 Mart 2025 saat 14:00 olarak açıklandı.
Sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Orhangazi / Bursa olarak duyurulurken, asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 07 Nisan 2025 - 11 Nisan 2025 olarak belirtildi. Bunun yanı sıra yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 16 Nisan 2025 - 18 Nisan 2025 olarak açıklandı. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıklarından sonra kalan konutlar için olduğu da belirtildi.
TAŞINMAZLARLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR
TOKİ tarafından satılacak söz konusu konutların, Bursa Orhangazi ilçe sınırları içinde 1 yıldır ikamet edenlere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olanlara satılacağı açıklandı.
Daireler için başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma şartı aranacağı duyuruldu. Bunun yanı sıra taşınmazlara başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma şartının aranacağı belirtildi.
Taşınmazlar için borç bakiyesinin, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödeneceği açıklandı. Bunun yanı sıra daireler için borç bakiyesi ve aylık taksitlerin, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacağı belirtildi.