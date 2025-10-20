Torba Yasa maddeleri tek tek açıklandı! 36 maddelik torba Meclis'e geldi: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...

FAZLA HUZUR HAKKINA SON

Seçimle gelmiş belediye başkanı ve diğer görevlilerin maaş dışında birden fazla yerden huzur hakkı ve benzeri ücret alması engelleniyor. 2025 bütçesi için deprem harcamaları için 595 milyar TL ilave edilecek.

ARAÇ SATIŞINA NOTER HARCI

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak. Sıfır araçların ilk tescil işlemleri ile ikinci el araçların satış ve devirlerinde, noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden, 1000 liradan az olmamak üzere binde 2 oranında noter harcı alınacak.