Torba yasada maddeler tek tek sıralandı! Emekli maaş, ikramiye zammı, asgari ücret, 7.200 prim indirimi ile emeklilik

BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ ARTIŞ GÜNDEMDE

Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkarılmasının ardından yeni bir artış planlanıyor. Önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin enflasyon ve bütçe koşullarına göre yeniden artırılması değerlendiriliyor.

DOĞUM VE BABALIK İZNİ UZUYOR

Yeni sosyal reform paketiyle kadın memurların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni ise 15 güne çıkarılacak.

Bu düzenleme yalnızca kamu personelini değil, tüm sigortalı çalışan anneleri kapsayacak. Ayrıca ücretsiz izin hakkı ve esnek çalışma sürelerinde de yeni düzenlemeler yapılacak.