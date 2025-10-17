Torba yasada maddeler tek tek sıralandı! Emekli maaş, ikramiye zammı, asgari ücret, 7.200 prim indirimi ile emeklilik

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı gündeminde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kapsamlı reformlar bulunuyor. Emekli, memur, işçi, esnaf, ev kadını ve annelere yönelik düzenlemeleri içeren yeni paket; gelir artışları, erken emeklilik, esnek çalışma ve izin süreleri gibi alanlarda önemli değişiklikler öngörüyor.
2026 ÖNCESİ REFORM DÖNEMİ: EMEKLİLİK, MAAŞ, ÇALIŞMA HAYATI VE ASGARİ ÜCRETTE YENİ DÜZENLEMELER
Türkiye’de çalışma hayatı ve emeklilik sisteminde köklü bir dönüşüm başlıyor. Hükümetin gündemindeki yeni reform paketiyle milyonları ilgilendiren düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanacak. Emeklilik sisteminden doğum izinlerine, asgari ücretten esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni adımlar atılacak.
TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) İLE İKİNCİ EMEKLİLİK DÖNEMİ
Yeni dönemin en kritik adımlarından biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olacak. Mevcut Otomatik Katılım Sistemi, işveren katkısının da dahil edildiği ikinci basamak bir yapıya dönüşüyor. Böylece çalışanlar, aktif iş hayatı boyunca birikim yaparak SGK maaşına ek ikinci bir gelir elde edecek. Orta Vadeli Program’a göre TES, 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınacak. Bu sistemle birlikte milyonlarca çalışan için “çift maaşlı emeklilik” dönemi başlayacak.
ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Uzun süredir beklenen Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesi de gündemde. Mevcut 9.000 prim günü şartının 7.200 güne düşürülmesiyle yaklaşık 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edecek. Bu adım, EYT düzenlemesinden yararlanamayan küçük esnaf ve serbest meslek sahiplerine erken emeklilik imkânı sağlayacak.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASI YENİLENİYOR
Emeklilik sisteminde köklü bir değişiklik de maaş hesaplama formülünde yapılacak. Yeni modelde prim gün sayısı emekli maaşlarında daha belirleyici olacak. Amaç, hem sistemin mali dengesini korumak hem de daha adil bir emeklilik yapısı kurmak.
Yasa teklifinin 2025’in son çeyreğinde TBMM’ye gelmesi bekleniyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA ENFLASYON ARTIŞI
2026’ya girerken maaşlar yeniden değerlendirilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranında, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı kadar artış alacak. Refah payı veya zamların eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin Ocak ayının ilk haftasında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
TABAN EMEKLİ MAAŞINDA YENİ RAKAM
Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 16.881 TL seviyesinde bulunuyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte bu tutarın 18 bin TL’nin üzerine çıkması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE YENİ ARTIŞ GÜNDEMDE
Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinin bu yıl 4.000 TL’ye çıkarılmasının ardından yeni bir artış planlanıyor. Önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelerin enflasyon ve bütçe koşullarına göre yeniden artırılması değerlendiriliyor.
DOĞUM VE BABALIK İZNİ UZUYOR
Yeni sosyal reform paketiyle kadın memurların doğum izni 16 haftadan 24 haftaya, babalık izni ise 15 güne çıkarılacak.
Bu düzenleme yalnızca kamu personelini değil, tüm sigortalı çalışan anneleri kapsayacak. Ayrıca ücretsiz izin hakkı ve esnek çalışma sürelerinde de yeni düzenlemeler yapılacak.
ESNEK VE HİBRİT ÇALIŞMA YASAL ZEMİNE KAVUŞUYOR
Kamuda ve özel sektörde uzaktan, esnek ve hibrit çalışma modelleri yasal çerçeveye alınacak. Yeni düzenleme, hem çalışanların yaşam dengesini hem de iş verimliliğini artırmayı hedefliyor.
YENİ ASGARİ ÜCRET ARALIK’TA BELİRLENECEK
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 8 milyon çalışanın 2026 yılı maaşını belirleyecek.
Asgari ücretteki artış yalnızca çalışanları değil;
Tüm maaş skalalarını,
İşsizlik maaşı ve tazminat tutarlarını,
Stajyer ücretlerini,
Sosyal yardım gelir sınırlarını da doğrudan etkileyecek.
Vergiden muaf tutulan gelir dilimi de genişleyeceği için maaşların net tutarlarında artış bekleniyor.